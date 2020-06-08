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В Уфе обнаружили тело исколотой ножом пожилой женщины завернутой в ковер

В Уфе обнаружили тело исколотой ножом пожилой женщины завернутой в ковер

Уфа | 08 июн 2020 | 19:04

2 июня 2020 года в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении завернутого в ковер тела 65-летней женщины на балконе своей квартиры, с множественными колото-ножевыми ранениями. По данному факту Следственный комитет по Октябрьскому району Уфы возбудил уголовное дело.



Как сообщили в пресс-службе СКР по РБ, следователи и сотрудники уголовного розыска смогли установить личность злоумышленника. Им оказался 38-летний житель Бирского района. По версии следствия, утром 30 мая 2020 года у подозреваемого с потерпевшей произошла ссора на бытовой почве, в ходе которой он ударил потерпевшую несколько раз ножом. Потерпевшая от ранений скончалась на месте, а злоумышленник после содеянного скрылся.

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- В настоящее время с задержанным проведены первоначальные следственные действия, предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства совершенного преступления, — добавили в ведомстве.
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Источник: gtrk.tv

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