В Зианчуринском районе 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца

Зианчуринский район | 08 июн 2020 | 19:44

В Зианчуринском районе Башкирии за зверское убийство собственного отца задержали 30-летнего мужчину.



Как сообщил источник «КП-Уфа», 5 июня в одном из сел района в повешенном состоянии был обнаружен труп 53-летнего мужчины с большой ссадиной на лбу.







Правоохранители передали тело на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что смерть наступила «в результате разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома ребер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости». В общем, мужчину буквально истязали до смерти.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого убийцы – им оказался 30-летний безработный сын погибшего. Полицейские также нашли орудие преступления – самодельный металлический ледокол. Во время допроса задержанный дал признательные показания. Что именно побудила его расправиться с отцом столь жестоким образом, пока неизвестно. Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело.