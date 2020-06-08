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В Зианчуринском районе 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца

В Зианчуринском районе 30-летний мужчина забил ледорубом и повесил собственного отца

Зианчуринский район | 08 июн 2020 | 19:44

В Зианчуринском районе Башкирии за зверское убийство собственного отца задержали 30-летнего мужчину.

Как сообщил источник «КП-Уфа», 5 июня в одном из сел района в повешенном состоянии был обнаружен труп 53-летнего мужчины с большой ссадиной на лбу.



Правоохранители передали тело на судмедэкспертизу. Специалисты установили, что смерть наступила «в результате разрыва печени, ушибов внутренних органов, перелома ребер, кровоизлияния в брюшную полость и перелома подъязычной кости». В общем, мужчину буквально истязали до смерти.

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Вскоре сотрудники уголовного розыска вышли на след предполагаемого убийцы – им оказался 30-летний безработный сын погибшего. Полицейские также нашли орудие преступления – самодельный металлический ледокол. Во время допроса задержанный дал признательные показания. Что именно побудила его расправиться с отцом столь жестоким образом, пока неизвестно. Следственный комитет возбудил в отношении мужчины уголовное дело.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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