ДТП в Бирске: водитель «Лады-2115» насмерть сбил пенсионерку

В Бирске 8 июня произошла авария со смертельным исходом. Утром на улице Чеверева легковушка насмерть сбила пенсионерку.66-летняя горожанка решила перейти проезжую часть в неположенном месте. При этом 32-летний водитель «Лады-2115» не успел затормозить перед пешеходом, и сбил женщину. Пенсионерка скончалась в больнице.
Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано девять аварий с одним погибшим и девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли 2100 нарушений ПДД. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram