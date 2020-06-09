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ДТП в Бирске: водитель «Лады-2115» насмерть сбил пенсионерку

ДТП в Бирске: водитель «Лады-2115» насмерть сбил пенсионерку

Бирский район | 09 июн 2020 | 09:22

В Бирске 8 июня произошла авария со смертельным исходом. Утром на улице Чеверева легковушка насмерть сбила пенсионерку.66-летняя горожанка решила перейти проезжую часть в неположенном месте. При этом 32-летний водитель «Лады-2115» не успел затормозить перед пешеходом, и сбил женщину. Пенсионерка скончалась в больнице.

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Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано девять аварий с одним погибшим и девятью пострадавшими. Автоинспекторы задержали 36 нетрезвых водителей и пресекли 2100 нарушений ПДД.

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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