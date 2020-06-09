В Мелеузовском районе в пожаре погибла женщина

Мелеузовский район | 09 июн 2020 | 10:55

Сегодня, 9 июня, в 00:29 диспетчер МЧС принял сообщение о пожаре в деревне Старая Казанковка Мелеузовского района республики.



На место возгорания немедленно выехали спасатели. Когда бригада прибыла по указанному адресу на улицу Нижняя, от деревянного строения осталось лишь пепелище. Удалось установить, что возгорание произошло в жилом доме, позднее огонь перекинулся на деревянный сарай.



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Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Во время разбора конструкции на месте пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Местной жительнице было 52 года. Причины случившегося выясняются, идет следственная работа.