Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Мелеузовском районе в пожаре погибла женщина

В Мелеузовском районе в пожаре погибла женщина

В Мелеузовском районе в пожаре погибла женщина

Мелеузовский район | 09 июн 2020 | 10:55

Сегодня, 9 июня, в 00:29 диспетчер МЧС принял сообщение о пожаре в деревне Старая Казанковка Мелеузовского района республики.

На место возгорания немедленно выехали спасатели. Когда бригада прибыла по указанному адресу на улицу Нижняя, от деревянного строения осталось лишь пепелище. Удалось установить, что возгорание произошло в жилом доме, позднее огонь перекинулся на деревянный сарай.

Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет

Читайте также:

Авария в Мелеузовском районе: водитель Ford Focus на полном ходу съехал в кювет
Во время разбора конструкции на месте пожара спасатели обнаружили погибшую женщину. Местной жительнице было 52 года. Причины случившегося выясняются, идет следственная работа.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info
Фото: пресс-служба МЧС по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: