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В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку

В Салавате бойцовая собака покусала маленькую девочку

Салават | 09 июн 2020 | 11:06

Страшный инцидент произошёл ещё 7 июня. На девочку в Салавате напала бойцовая собака, которую хозяин выгуливал без намордника. Об этом рассказала мать пострадавшей школьницы в социальных сетях.



Стало известно, что девочка с подругой ходили в магазин, а когда шли домой решили срезать путь через дворы. В какой-то момент у школьницы развязался шнурок, поэтому она присела поправить кроссовки. Именно тогда рядом проходил молодой парень с бойцовской собакой, которая напала на девочку и сильно укусила за ногу. Теперь у девочки рваная рана.

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Сам хозяин пса отреагировал на произошедшее максимально безразлично: он извинился, отправил девочку домой и скрылся с места происшествия. Мама пострадавшей сообщает, что рядом есть и школа, и детский сад. Соседство с такой агрессивной собакой может быть очень опасным. Девочке оказали необходимую помощь в больнице, сделали перевязку. Теперь расследованием произошедшего занимается полиция.

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Источник: bash.news

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