В Уфе мужчина убил сотрудника полиции

Уфа | 09 июн 2020 | 11:34

В Уфе убили полицейского — тело полицейского обнаружили на территории Кировского района ночью еще 6 июня, но о преступлении стало известно только сегодня, 9 июня. Об этом сообщили сотрудники пресс-службы МВД Башкирии. По подозрению в убийстве задержали 30-летнего родственника погибшего.







— По предварительным данным, преступление было совершено им на почве внезапно возникшего конфликта. В настоящее время материалы направлены в территориальное подразделение Следственного комитета России для принятия процессуального решения. Министром внутренних дел по Республике Башкортостан назначено проведение служебной проверки, — уточнили в ведомстве.

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