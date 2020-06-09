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В Караидельском районе местный житель нашел в огороде два пакета с человеческими останками

В Караидельском районе местный житель нашел в огороде два пакета с человеческими останками

Караидельский район | 09 июн 2020 | 14:13

Житель Караидельского района в Башкирии нашёл у себя на участке жуткую находку. На глубине почти  2 метров лежали два пакета с человеческими останками.



О жуткой истории сообщает портал UfacityNews.ru. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что останки пролежали в земле 16 лет. В двух упакованных пакетах были фаланги пальцев, человеческие кости, череп, куртка. Вместе с трупами в пакетах лежали женские принадлежности: тушь для ресниц, золотые серьги, пилка для ногтей, расчёска. Кроме этого, в пакетах находились документы на двоих мужчин и двух женщин. 

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Останки отправили на медицинскую экспертизу,с помощью которой будет выясняться, кому они принадлежат.

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Источник: bash.news

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