В Караидельском районе местный житель нашел в огороде два пакета с человеческими останками

Караидельский район | 09 июн 2020 | 14:13

Житель Караидельского района в Башкирии нашёл у себя на участке жуткую находку. На глубине почти 2 метров лежали два пакета с человеческими останками.







О жуткой истории сообщает портал UfacityNews.ru. На место происшествия приехали сотрудники правоохранительных органов. Они установили, что останки пролежали в земле 16 лет. В двух упакованных пакетах были фаланги пальцев, человеческие кости, череп, куртка. Вместе с трупами в пакетах лежали женские принадлежности: тушь для ресниц, золотые серьги, пилка для ногтей, расчёска. Кроме этого, в пакетах находились документы на двоих мужчин и двух женщин.

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Останки отправили на медицинскую экспертизу,с помощью которой будет выясняться, кому они принадлежат.