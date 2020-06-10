ДТП в Нефтекамске: велосипедистка попала в больницу после наезда на нее автомобиля

Нефтекамск | 10 июн 2020 | 08:57

Серьезная авария случилась утром 9 июня в Нефтекамске. Водитель легковушки сбил девушку на велосипеде – та получила травмы.



За рулем «Лады Приоры» находился 46-летний местный житель. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства, при которых был совершен наезд. 20-летняя велосипедистка попала в больницу.





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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки в Башкирии зарегистрировано 14 ДТП с одним погибшим и 13 пострадавшими. Автоинспекторы задержали за нетрезвое вождение 30 человек.