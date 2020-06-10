Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Уфе по подозрению в педофилии задержали гражданина Турции

В Уфе по подозрению в педофилии задержали гражданина Турции

В Уфе по подозрению в педофилии задержали гражданина Турции

Уфа | 10 июн 2020 | 18:59

В советском районе Уфы уголовное дело возбудили на 38-летнего уроженца из Турецкой Республики. По предварительным данным, подозреваемый в период с 2019 по 2019 года дважды совершил преступления против половой неприкосновенности десятилетней девочки.



Пострадавшая была дочерью его сожительницы. Мужчину задержали после того, как мать девочки узнала о случившемся и обратилась в полицию.

В Уфе осудят Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила

Читайте также:

В Уфе осудят Владимира Санкина, который убил предполагаемого педофила
Следователи в настоящий момент изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего. Подозреваемый был заключен под стражу. Уголовное дело находится на особом контроле.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: proural.info

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: