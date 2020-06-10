В Уфе по подозрению в педофилии задержали гражданина Турции

Уфа | 10 июн 2020 | 18:59

В советском районе Уфы уголовное дело возбудили на 38-летнего уроженца из Турецкой Республики. По предварительным данным, подозреваемый в период с 2019 по 2019 года дважды совершил преступления против половой неприкосновенности десятилетней девочки.







Пострадавшая была дочерью его сожительницы. Мужчину задержали после того, как мать девочки узнала о случившемся и обратилась в полицию.



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Следователи в настоящий момент изучают жилищно-бытовые условия проживания семьи, допрашивают свидетелей и проводят необходимые экспертизы для установления причин и обстоятельств произошедшего. Подозреваемый был заключен под стражу. Уголовное дело находится на особом контроле.