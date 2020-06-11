Авария в Бураевском районе: во время столкновения ВАЗ-2107 и ГАЗели пострадала 4-летняя девочка
Бураевский район | 11 июн 2020 | 10:04
Вчера, 10 июня, в Бураевском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ГАЗЕЛЬ. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.
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В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка "семерки". Девочку госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка.
Источник:
bash.news
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