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Авария в Бураевском районе: во время столкновения ВАЗ-2107 и ГАЗели пострадала 4-летняя девочка

Авария в Бураевском районе: во время столкновения ВАЗ-2107 и ГАЗели пострадала 4-летняя девочка

Бураевский район | 11 июн 2020 | 10:04

Вчера, 10 июня, в Бураевском районе Башкирии произошло серьезное ДТП. Столкнулись автомобили ВАЗ-2107 и ГАЗЕЛЬ. Об этом сообщили в ГИБДД по РБ.

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Авария произошла на 12 км автодороги Бураево-Старобалтачево-Куеда. За рулем "семерки" находился 34-летний уфимец, а фургоном управлял 39-летний водитель.

В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка "семерки". Девочку госпитализировали с травмами. По факту аварии проводится проверка.

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Источник: bash.news

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