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В Уфе девушка на стажировке совершила кражу денег в ресторане

В Уфе девушка на стажировке совершила кражу денег в ресторане

Уфа | 11 июн 2020 | 10:53

По подозрению в краже 127 тысяч рублей в ресторане сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю уфимку. Как оказалось, девушка всего несколько дней проходила стажировку в заведении.

В Отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошла кража денег из металлического шкафа.



На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с установленных в заведении камер видеонаблюдения. На кадрах записей было видно, что девушка, пробравшись в служебное помещение, открыла ключом шкаф и похитила деньги.

В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась 22-летняя уфимка. Предварительно установлено, что девушка совсем недавно пришла в заведение на стажировку. Однако выполнять служебные обязанности в рабочее время она не спешила, взяв ключи которые находились в открытом доступе, открыла металлический шкаф и украла деньги.  Похищенные деньги собиралась потратить на личные нужды. 

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По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Похищенное изъято.

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Источник: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе

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