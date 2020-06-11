В Уфе девушка на стажировке совершила кражу денег в ресторане

Уфа | 11 июн 2020 | 10:53

По подозрению в краже 127 тысяч рублей в ресторане сотрудники уголовного розыска задержали 22-летнюю уфимку. Как оказалось, девушка всего несколько дней проходила стажировку в заведении.



В Отдел полиции № 8 Управления МВД России по городу Уфе поступило сообщение о том, что в одном из ресторанов произошла кража денег из металлического шкафа.







На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Полицейские изучили записи с установленных в заведении камер видеонаблюдения. На кадрах записей было видно, что девушка, пробравшись в служебное помещение, открыла ключом шкаф и похитила деньги.



В ходе розыскных мероприятий сотрудниками полиции установлена и задержана подозреваемая. Ею оказалась 22-летняя уфимка. Предварительно установлено, что девушка совсем недавно пришла в заведение на стажировку. Однако выполнять служебные обязанности в рабочее время она не спешила, взяв ключи которые находились в открытом доступе, открыла металлический шкаф и украла деньги. Похищенные деньги собиралась потратить на личные нужды.



Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Источник: Пресс-служба Управления МВД России по городу Уфе

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».Похищенное изъято.