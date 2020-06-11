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В Уфе 71-летний пенсионер домогался до 7-летней соседки

В Уфе 71-летний пенсионер домогался до 7-летней соседки

Уфа | 11 июн 2020 | 21:11

Следственный комитет Башкирии расследует вопиющее преступление. Местная жительница рассказала, что до её 7-летней дочки домогался 71-летний сосед. Страшный инцидент произошёл на территории садового товарищества.



По заявлениям обеспокоенной матери, 10 июня сосед-пенсионер совершил сексуальные действия по отношению к её 7-летней дочери. Как только мама потерпевшей узнала о случившемся, она обратилась в полицию. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на заявление.

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Сейчас проводятся все необходимые следственные действия, чтобы выяснить обстоятельства случившегося. Уголовное дело будет возбуждено, если следствие найдет доказательства произошедшей трагедии.

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Источник: bash.news

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