В Башкирии обнаружили тело пропавшего без вести 50-летнего мужчины

Уфа | 11 июн 2020 | 21:24

Следственный комитет Башкирии расследует уголовное дело о жестоком убийстве пропавшего в апреле 2019 года 50-летнего мужчины. Как сообщили в пресс-службе ведомства, его скелетированное тело было найдено 27 мая недалеко от села Кармасан Уфимского района. По останкам было определено, что мужчина был зверски убит – его избили и закололи.







Под подозрением оказался 18-летний местный житель. По версии следствия, 1 мая 2019 года они выпивали с убитым, когда между мужчинами возник конфликт. Юноша начал избивать пострадавшего табуретом и металлической трубой, после нанес кухонный ножом 5 ударов в область живота и ног мужчину. От полученных ран жертва скончалась на месте.



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Отмечается, что молодой парень решил скрыть следы преступления, закопав тело в овраге. В настоящее время ему предъявлены обвинения, он находится под стражей