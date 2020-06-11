В Кумертау утонул 33-летний мужчина, который приехал в гости к родственникам

Кумертау | 11 июн 2020 | 21:33

Сегодня днем, 11 июня, в Кумертау в городском пруду утонул 33-летний житель деревни Тимербаево Куюргазинского района.







Мужчина приехал в Кумертау к родственникам со своей семьей, все вместе они отправились отдохнуть на берег. Несмотря на запрещающие купание знаки, парень, выпив алкоголя, решил поплавать.

“На берег, к сожалению, он уже не вышел. Его тело извлекли водолазы Аварийно-спасательной службы”, — сообщили в пресс-службе Госкомитета РБ по ЧС.

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