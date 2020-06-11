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В Мишкинском районе обнаружили тело полугодовалового ребенка

В Мишкинском районе обнаружили тело полугодовалового ребенка

Мишкинский район | 11 июн 2020 | 22:22

9 июня в одной из деревень Мишкинского района Башкирии произошла настоящая трагедия. Рано утром в одном из домов родители нашли в колыбели бездыханное тело своего полугодовалого ребенка. Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, на теле малышки не обнаружили никаких видимых телесных повреждений.

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По словам собеседника, прибывшие на место происшествия сотрудники правоохранительных органов осмотрели помещение и изъяли баночку с детским питанием, которая лежала рядом с телом ребенка. Мертвого младенца отправили на судебно-медицинскую экспертизу.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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