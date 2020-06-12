В Караидельском районе провалившуюся в колодец корову достали с помощью крана | видео

Караидельский район | 12 июн 2020 | 11:15

В селе Новоянсаитово Караидельского района корова провалилась в канализационный люк. Спасательную операцию организовали местные жители. Для этого подвезли спецтехнику, и с помощью крана и лебедки вытащили буренку на свободу.



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Предположительно, животное, возвращаясь из выпаса, не заметило западню посреди деревни.