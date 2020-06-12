В Караидельском районе провалившуюся в колодец корову достали с помощью крана | видео Караидельский район | 12 июн 2020 | 11:15 В селе Новоянсаитово Караидельского района корова провалилась в канализационный люк. Спасательную операцию организовали местные жители. Для этого подвезли спецтехнику, и с помощью крана и лебедки вытащили буренку на свободу. Читайте также: Житель Караидельского района сгорел в собственном гараже Предположительно, животное, возвращаясь из выпаса, не заметило западню посреди деревни.Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: gtrk.tv Поделиться: Читайте также