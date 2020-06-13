Авария в Туймазинском районе: столкнулись «Volkswagen Passat» и «Лада Гранта», погибли двое

Туймазинский район | 13 июн 2020 | 10:15

Смертельная авария унесла жизни двух человек в Туймазинском районе. 12 июня в двенадцатом часу ночи на 57 км автодороги Белебей-Николаевка–Туймазы–Бакалы столкнулись «Volkswagen Passat» и «Лада Гранта».







В результате ДТП 43-летний водитель отечественного автомобиля и его 29-летний пассажир от полученных травм скончались на месте аварии.

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