В Башкирии непогода повредила автомобили и оставила без электричества ряд районов

| 13 июн 2020 | 11:22

В ряде районов Башкирии природная стихия лишила людей электричества и повредила автомобили.



Накануне, 12 июня, разгулявшаяся стихия натворила немало бед в республике. Подробности сообщили местные жители соцсетях.







Так, в Уфе на проспекте Октября, 105/1 старое дерево не выдержало напор ветра и рухнуло на припаркованные на улиц автомобили. В результате пострадали два автомобиля.



В Иглинском и Чишминском районах из-за грозы люди остались без электричества.



Как сообщил «Башинформ», из-за непогоды образовалась огромная автомобильная пробка на Бугульминском переезде.



По прогнозам синоптиков, вероятность сильных порывов ветра сохраняется также и сегодня.





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Фото: Татьяна Ризван/ Facebook.com