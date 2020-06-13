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В Башкирии непогода повредила автомобили и оставила без электричества ряд районов

В Башкирии непогода повредила автомобили и оставила без электричества ряд районов

| 13 июн 2020 | 11:22

В ряде районов Башкирии природная стихия лишила людей электричества и повредила автомобили.

Накануне, 12 июня, разгулявшаяся стихия натворила немало бед в республике. Подробности сообщили местные жители соцсетях.



Так, в Уфе на проспекте Октября, 105/1 старое дерево не выдержало напор ветра и рухнуло на припаркованные на улиц автомобили. В результате пострадали два автомобиля.

В Иглинском и Чишминском районах из-за грозы люди остались без электричества.

Как сообщил «Башинформ», из-за непогоды образовалась огромная автомобильная пробка на Бугульминском переезде.

По прогнозам синоптиков, вероятность сильных порывов ветра сохраняется также и сегодня.


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Источник: mkset.ru
Фото: Татьяна Ризван/ Facebook.com

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