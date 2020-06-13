Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии из воды извлекли тела двух мужчин

В Башкирии из воды извлекли тела двух мужчин

В Башкирии из воды извлекли тела двух мужчин

| 13 июн 2020 | 14:55

МЧС по Башкирии сообщили о двух несчастных случаях с погибшими. Так, сегодня, 13 июня, в Иглинском районе в реке Сим в деревне Подольский обнаружено тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии, погибший пошел купаться в реку и не смог самостоятельно выбраться.

Второй случай произошел в деревне Лена Илишевского района. Из местного пруда спасатели извлекли 43-летнего мужчину без признаков жизни. Отмечается, что в обоих случаях не было признаков насильственной смерти – мужчины утонули во время купания.

Напомним, ранее сообщалось, что в Дуванском районе в реке Мелекас утонул 5-летний ребенок.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: