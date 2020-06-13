В Башкирии из воды извлекли тела двух мужчин

| 13 июн 2020 | 14:55

МЧС по Башкирии сообщили о двух несчастных случаях с погибшими. Так, сегодня, 13 июня, в Иглинском районе в реке Сим в деревне Подольский обнаружено тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии, погибший пошел купаться в реку и не смог самостоятельно выбраться.





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Фото: МЧС