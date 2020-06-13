В Башкирии из воды извлекли тела двух мужчин

МЧС по Башкирии сообщили о двух несчастных случаях с погибшими. Так, сегодня, 13 июня, в Иглинском районе в реке Сим в деревне Подольский обнаружено тело 45-летнего мужчины. По предварительной версии, погибший пошел купаться в реку и не смог самостоятельно выбраться.
Второй случай произошел в деревне Лена Илишевского района. Из местного пруда спасатели извлекли 43-летнего мужчину без признаков жизни. Отмечается, что в обоих случаях не было признаков насильственной смерти – мужчины утонули во время купания.