В Башкирии за 2 дня в водоемах утонули 7 человек

| 13 июн 2020 | 15:03

За два неполных дня в водоемах Башкирии утонули 7 человек. Один из них – пятилетний ребенок.



12 июня в селе Сальевка Дуванского районе очевидцы достали из воды 5-летнего мальчика. Тело мужчины 29 лет извлекли из озера Аслыкуль в Давлекановском районе. В Уфе в районе школы олимпийского резерва по биатлону из Белой подняли на поверхность мужчину, личность которого еще предстоит установить. 47-летний житель Октябрьского утонул в озере в микрорайоне Московка.







В Таптыково Уфимского района накануне не выплыл из реки Дема мужчина 43 лет. Тело спасатели смогли достать только сегодня.



Сегодня же, 13 июня, скорбный список погибших на воде пополнили еще два человека. 33-летний мужчина утонул в пруду деревни Лена Илишевского района. В реке Сим Иглинского района обнаружен погибший мужчина 1975 года рождения.

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