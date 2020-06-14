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В Уфе из горящего многоквартирного дома спасатели эвакуировали 32 человека

В Уфе из горящего многоквартирного дома спасатели эвакуировали 32 человека

Уфа | 14 июн 2020 | 11:07

В Уфе из горящего многоквартирного дома на улице Лесотехникума эвакуировали 32 человека, в том числе 9 детей. Происшествие случилось сегодня, 13 июня, сообщила пресс-служба МЧС Башкирии.



— В 20:48 в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС РФ по Башкирии поступило сообщение о пожаре в жилом доме. По прибытии первое пожарно-спасательное подразделение установило, что горит балкон на 4-м этаже. Благодаря грамотным и оперативным действиям пожарных огонь не проник в квартиру. В тушении от МЧС РФ участвовали 15 человек и 5 пожарных машин, — отметили в пресс-службе.

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Причины пожара и обстоятельства произошедшего сейчас устанавливаются.

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Источник: ufa1.ru
Фото: скриншот с видео МЧС Башкирии

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