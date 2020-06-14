В Башкирии за день произошло три серьезных аварии с мотоциклистами

| 14 июн 2020 | 11:21

В Башкирии за минувшие сутки произошло три серьезных аварии с мотоциклистами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в региональной ГИБДД. По информации ведомства, всего на дорогах республики за день зарегистрировали восемь ДТП, десять человек получили травмы.







— Днем в Иглинском районе столкнулись KIA Rio под управлением 40-летнего жителя Уфы и мотоцикл BMW R120GS, за рулем которого находился 43-летний житель города Нягань, — сообщили в ГИБДД. — Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами. По имеющимся данным, водитель автомобиля не уступил дорогу на перекрестке. Начато разбирательство.









Другая авария с мотоциклистом произошла в одиннадцатом часу вечера в деревне Усаково Бирского района . В аварии пострадал несовершеннолетний.— 17-летний житель Бирска за рулем мотоцикла «Иж — Планета-5», предположительно, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору, — рассказали в ГИБДД. — Водитель госпитализирован. Известно, что мотоциклист не имел водительских прав, а его транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.Третья авария произошла ближе к полуночи в Кармаскалинском районе на девятом километре автодороги Орловка — Ляхово — Первомайский.

— Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 45-летнего жителя Чишминского района и мотоцикл «Ява-350», за рулем которого находился 19-летний молодой человек, — рассказали в ГИБДД по Башкирии. — Водитель мотоцикла госпитализирован. Известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.





Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram

Фото: ГИБДД по РБ