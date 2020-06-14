Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Башкирии за день произошло три серьезных аварии с мотоциклистами

В Башкирии за день произошло три серьезных аварии с мотоциклистами

В Башкирии за день произошло три серьезных аварии с мотоциклистами

| 14 июн 2020 | 11:21

В Башкирии за минувшие сутки произошло три серьезных аварии с мотоциклистами. Об этом сегодня, 14 июня, сообщили в региональной ГИБДД. По информации ведомства, всего на дорогах республики за день зарегистрировали восемь ДТП, десять человек получили травмы.



— Днем в Иглинском районе столкнулись KIA Rio под управлением 40-летнего жителя Уфы и мотоцикл BMW R120GS, за рулем которого находился 43-летний житель города Нягань, — сообщили в ГИБДД. — Водитель мотоцикла госпитализирован с травмами. По имеющимся данным, водитель автомобиля не уступил дорогу на перекрестке. Начато разбирательство.


Другая авария с мотоциклистом произошла в одиннадцатом часу вечера в деревне Усаково Бирского района. В аварии пострадал несовершеннолетний.
В селе Иглино открылась площадка для тренировок и сдачи комплекса ГТО

Читайте также:

В селе Иглино открылась площадка для тренировок и сдачи комплекса ГТО
— 17-летний житель Бирска за рулем мотоцикла «Иж — Планета-5», предположительно, не справившись с рулевым управлением, съехал с дороги и врезался в электроопору, — рассказали в ГИБДД. — Водитель госпитализирован. Известно, что мотоциклист не имел водительских прав, а его транспортное средство не зарегистрировано в установленном порядке.

Третья авария произошла ближе к полуночи в Кармаскалинском районе на девятом километре автодороги Орловка — Ляхово — Первомайский.


— Столкнулись ВАЗ-2112 под управлением 45-летнего жителя Чишминского района и мотоцикл «Ява-350», за рулем которого находился 19-летний молодой человек, — рассказали в ГИБДД по Башкирии. — Водитель мотоцикла госпитализирован. Известно, что водитель автомобиля находился в состоянии алкогольного опьянения. Начато разбирательство.


Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: ufa1.ru
Фото: ГИБДД по РБ

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: