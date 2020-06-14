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В Уфимском районе прошел крупный пожар: пострадала семейная пара

В Уфимском районе прошел крупный пожар: пострадала семейная пара

Уфа | 14 июн 2020 | 12:38

Ночью 14 июня в районе 05:16 в СНТ «Липка» Уфимского района произошел крупный пожар. В садовом участке сгорели частный дом и иномарка «Фольксваген Тигуан». Как сообщили в МЧС по РБ, возгорание вспыхнуло в жилом здании, после перекинулся на автомобиль.



В пожаре пострадали хозяева участка – они попытались самостоятельно потушить огонь. По словам их словам, они спали, когда начался пожар. На данный момент 61-летний мужчина находится в реанимации уфимской больницы №18. За его жизнь борются врачи. Обширные ожоги получила также его 68-летняя супруга, ее также госпитализировали.

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На тушение пожара было привлечено 6 человек личного состава МЧС и 2 единиц техники.  

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Источник: gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ

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