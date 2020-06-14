В Башкирии в горах заблудилась семья

| 14 июн 2020 | 19:37

В Башкирии потерялась семейная пара, отправившаяся в путешествие на Инзерские Зубчатки. Произошло это накануне, 13 июня. Сотрудники ГКЧС Башкирии начали их поиски после того, как отдыхающие смогли поймать сигнал и позвонить в службу спасения. Пока их искали, еще два человека попали в беду в том же районе. Обо всем этом в ГКЧС Башкирии рассказали сегодня, 14 июня.







— Семейная пара отправилась в поход, совершенно не осознавая всех рисков такого отдыха, — сообщили в ведомстве. — Туристы вышли на маршрут, начитавшись отзывов в интернете. При этом там была указана неверная информация по протяженности маршрута: 7 километров от села Тирлянский до Инзерских Зубчаток, а на самом деле — в 3 раза больше, что привело к неправильному расчету времени на дорогу. У них не было ни карты, ни средств навигации, ни воды. О том, что это тайга, где водятся дикие звери, в том числе и медведи, туристы также не знали.

— Пока спасатели эвакуировали уставших «потеряшек», к ним за помощью обратилась еще одна группа туристов, — рассказали в ГКЧС. — Двое жителей Учалов также решили прогуляться до Инзерских Зубчаток. На обратном пути один из ребят достаточно сильно травмировал ногу, что фактически обездвижило группу. В том месте, где они встретили спасателей, связи не было, и им действительно «улыбнулась» удача. В другом случае туристам пришлось бы ночевать в тайге без палатки и спальников, а также без необходимых медикаментов.









Отдыхающим повезло потеряться в самом начале маршрута — там еще работала связь, и они смогли вызвать спасателей. Им сказали оставаться на месте и ждать, но пара усомнилась в том, что их отыщут, и решила попробовать выбраться из леса самостоятельно. По счастливой случайности им удалось выйти на дорогу, ведущую к кордону Миселя, где их и обнаружили.

Пострадавшего осмотрели и доставили в травмпункт. По словам спасателя Игоря Окользина, такие случаи не единичны.

— Пока проводили спасательные работы, мы увидели достаточно большое количество таких неподготовленных туристов. У них всё просто: кроссовки, шорты, бутылочка воды и пошел, — сетует он. — Мне непонятно, почему они находят совершенно неверную информацию или видят только то, что хотят видеть. Что такое тайга и что к таким маршрутам нужно относиться серьезно, они не понимают, пока не окажутся в беде.

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Фото: ГКЧС по РБ