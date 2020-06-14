В Сибае мужчина изнасиловал свою соседку

Сибай | 14 июн 2020 | 22:28

На днях с заявлением об изнасиловании в полицию обратилась 41-летняя безработная жительница Сибая. Женщина рассказала, что над ней надругался 36-летний мужчина, проживающий в одном из соседних домов.







Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, сейчас следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту изнасилования.

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По словам собеседника, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали местного жителя, ранее судимого за кражу. Вскоре изверг сознался в надругательстве над зрелой женщиной. Сейчас он задержан и содержится под стражей.