Все новости Уфы и Башкирии
здесь и сейчас
» » » В Сибае мужчина изнасиловал свою соседку

В Сибае мужчина изнасиловал свою соседку

В Сибае мужчина изнасиловал свою соседку

Сибай | 14 июн 2020 | 22:28

На днях с заявлением об изнасиловании в полицию обратилась 41-летняя безработная жительница Сибая. Женщина рассказала, что над ней надругался 36-летний мужчина, проживающий в одном из соседних домов.



Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, сейчас следком по Башкирии возбудил уголовное дело по факту изнасилования.

Авария в Сибае: водителя зажало в автомобиле после наезда на дерево

Читайте также:

Авария в Сибае: водителя зажало в автомобиле после наезда на дерево
По словам собеседника, по подозрению в совершении тяжкого преступления задержали местного жителя, ранее судимого за кражу. Вскоре изверг сознался в надругательстве над зрелой женщиной. Сейчас он задержан и содержится под стражей.

Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Источник: www.ufa.kp.ru

Читайте также

Как быть в курсе всего, что творится в Республике Башкортостан? Хотите знать о произошедших происшествиях, ДТП, проблемах жителей, новостях спорта, образования, медицины, культуры в районах Башкирии – вам на NewsBash.ru!
Полезная информация
Сервисы
Мы в соц. сетях
Новости Башкирии сегодня - информационно-развлекательный портал | newsbash@mail.ru Вся информация размещенная на сайте предназначена для лиц строго старше 18 лет. Если вам нет 18 лет немедленно покиньте сайт
Яндекс.Метрика
Забыли пароль? Регистрация
Войти через: