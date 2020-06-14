В Ишимбае таксист жестоко убил свою любовницу

Ишимбайский район | 14 июн 2020 | 22:34

Накануне в Ишимбае развернулась очередная кровавая семейная драма. Ночью в одном из подъездов многоэтажного дома под лестницей первого этажа случайные прохожие обнаружили тело 42-летней местной жительницы.







Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, женщина была жестоко избита, в животе были две раны от ножа.

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