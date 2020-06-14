В Ишимбае таксист жестоко убил свою любовницу

Накануне в Ишимбае развернулась очередная кровавая семейная драма. Ночью в одном из подъездов многоэтажного дома под лестницей первого этажа случайные прохожие обнаружили тело 42-летней местной жительницы.
Как сообщает собственный источник «КП-Уфа» в правоохранительных органах, женщина была жестоко избита, в животе были две раны от ножа.
Как отмечает собеседник, прибывшие оперативники задержали сожителя убитой женщины – именно его подозревают в убийстве любовницы. Известно, что во время задержания он был пьян. О нем самом известно, что мужчина был ранее судим за убийство, а в последнее время работал в местном такси.