В Стерлитамаке от горе-родителей спасли троих детей, которые плакали и просили еду

Стерлитамакский район | 15 июн 2020 | 12:35

В Стерлитамаке неделю назад произошел вопиющий случай – в одном из домов соседи услышали крики маленьких детей. Из квартиры доносился громкий плач, прислушались – дети просили кушать. Бдительные жильцы решили не закрывать глаза на этот случай и вызвали органов опеки.







Приехавшие на место представители администрации просто ужаснулись – перед ними стояли трое детей двух, трех и пяти лет, грязные, голодные, просившие еду. Как удалось выяснить «КП – Уфа», сейчас несовершеннолетние временно находятся в одной из больниц города, потому что в приютах и детских домах карантин.



Дети со своими нерадивыми родственниками уже не первый раз попадают в скандал – накануне в троллейбусе бабушка перевозила троих своих внуков. Она находилась в состоянии алкогольного опьянения и уронила младшего ребенка головой вниз. Женщина не могла и двух слов связать, держаться на ногах, а уж тем более следить за ребенком. Тем самым пенсионерка напугала остальных детей в транспорте - они начали плакать и звать на помощь.

- Он же умрет у вас сейчас! Вы его головой вниз уронили! – говорит пассажир транспорта.









Женщина с детьми попыталась оправдаться, а затем решила удалиться из троллейбуса.Детей у семьи изъяли еще в субботу 6 июня. Все это время они находятся под присмотром врачей – воспитанием здесь никто не занимается, детей только кормят больничной едой и приносят им игрушки. Из-за карантина в больницу никому нельзя заходить. На помощь к детям пришла волонтер Регина Биргулиева.

- Мать все еще не протрезвела, я даже не знаю, кто она, сколько ей лет. Дети пока остаются в больнице, органы опеки говорят, что они даже год могут там провести из-за ситуации с коронавирусом. Остается надежда, что кризисный центр поможет матери встать на ноги, и она заберет детей. Пока у нее есть такая возможность, - говорит Регина.









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