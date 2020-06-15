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В Федоровском районе мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

В Федоровском районе мужчину подозревают в изнасиловании 12-летней девочки

Федоровский район | 15 июн 2020 | 21:08

Жителя Федоровского района Башкирии обвинили в изнасиловании 12-летней девочки. Заявление в полицию написала приемная мать потерпевшей. По ее словам, над ее дочерью надругались в бане.



Собственный источник «КП-Уфа» рассказал, что 56-летняя женщина обратилась в полицию вечером 12 июня. Она заявила правоохранителям, что за три часа до этого 37-летний сосед в своей бане «совершил насильственные действия сексуального характера» в отношении ее приемной дочери. Девочке всего 12 лет, она только закончился третий класс.

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Сотрудники отдела уголовного розыска нашли подозреваемого и доставили его в следственный комитет для дальнейшего разбирательства. Предполагаемый насильник находился в состоянии алкогольного опьянения. В этом году мужчина уже успел предстать перед судом по уголовному делу о краже.

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Источник: www.ufa.kp.ru

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