Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб вылетев в кювет
Янаульский район | 16 июн 2020 | 09:16
В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельной аварии. По информации ведомства, в ДТП погиб 32-летний водитель ВАЗ-2114.
Сообщается, что авария произошла в Янаульском районе накануне, 15 июня. На седьмом километре автодороги Кадреково–Большая Амзя мужчина предположительно не справился с управлением.
Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.
Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь водитель Nissan Almera устроил ДТП с автобусом.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии
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