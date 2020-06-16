Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб вылетев в кювет

Янаульский район | 16 июн 2020 | 09:16

В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельной аварии. По информации ведомства, в ДТП погиб 32-летний водитель ВАЗ-2114.



Сообщается, что авария произошла в Янаульском районе накануне, 15 июня. На седьмом километре автодороги Кадреково–Большая Амзя мужчина предположительно не справился с управлением.





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Фото: ГИБДД по Башкирии