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Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб вылетев в кювет

Авария в Янаульском районе: водитель ВАЗ-2114 погиб вылетев в кювет

Янаульский район | 16 июн 2020 | 09:16

В ГИБДД по Башкирии сообщили подробности смертельной аварии. По информации ведомства, в ДТП погиб 32-летний водитель ВАЗ-2114.

Сообщается, что авария произошла в Янаульском районе накануне, 15 июня. На седьмом километре автодороги Кадреково–Большая Амзя мужчина предположительно не справился с управлением.

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В результате его автомобиль съехал в кювет. Водителя обнаружили уже мертвым. 

Начато расследование, в ходе которого будут установлены причины и условия возникновения ДТП.

Ранее сообщалось об аварии в Уфе. Здесь водитель Nissan Almera устроил ДТП с автобусом.

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Источник: gorobzor.ru
Фото: ГИБДД по Башкирии

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