В Иглинском районе пьяный таксист сбил двух девочек

Водитель такси сбил двух 15-летних подростков на улице Ворошилова в селе Иглино. Известно, что 37-летний местный житель на автомобиле «Рено-Логан». Как сообщили в ГИБДД Башкирии, одна из девочек скончалась на месте происшествия.
— По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оставить место ДТП. На месте работает следственно- оперативная группа, информация уточняется, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке. В десятом часу вечера водитель отечественного автомобиля врезался в электростолб.