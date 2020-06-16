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В Иглинском районе пьяный таксист сбил двух девочек

В Иглинском районе пьяный таксист сбил двух девочек

Иглинский район | 16 июн 2020 | 14:14

Водитель такси сбил двух 15-летних подростков на улице Ворошилова в селе Иглино. Известно, что 37-летний местный житель на автомобиле «Рено-Логан». Как сообщили в ГИБДД Башкирии, одна из девочек скончалась на месте происшествия.

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— По предварительным данным, водитель находился в состоянии алкогольного опьянения, пытался оставить место ДТП. На месте работает следственно- оперативная группа, информация уточняется, — отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось об аварии в Стерлитамаке. В десятом часу вечера водитель отечественного автомобиля врезался в электростолб.

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Источник: ufa1.ru

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