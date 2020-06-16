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В Уфе в микрорайоне Инорс вандал разгромил «умную» остановку | видео

В Уфе в микрорайоне Инорс вандал разгромил «умную» остановку | видео

Уфа | 16 июн 2020 | 18:52

В столице Башкирии 29-летний мужчина разгромил «умную» остановку в микрорайоне Инорс. Акт вандализма попал на камеры слежения.

На видеозаписи видно, как мужчина подбегает к павильону и бросает камень в стекло, которое разбивается. Отмечается, что инцидент произошел на остановке «Уфимский ДОК».

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Источник: gorobzor.ru
Фото: cкориншот

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