В Челябинской области в страшной аварии пострадали 4 уфимца
| 16 июн 2020 | 18:58
Грузовик после отказа тормозов протаранил пять легковушек, в одной из которых находились четыре жителя Уфы.
ДТП произошло в Челябинской области на трассе М-5 сегодня днем, 16 июня. В аварии погибли два человека, которые ехали на «Ладе-Гранте» — грузовик буквально «подмял» под себя и расплющил автомобиль. Об этом сообщили журналисты издания 74.RU, сегодня, 16 июня.
— Погибли двое, пострадали шесть человек. Детей среди них нет. Двое в средней степени тяжести направлены в районную больницу Катав-Ивановска и двое на амбулаторное лечение — все жители Башкирии. Двоим помощь оказана на месте, — рассказали изданию в пресс-службе Министерства здравоохранения.
Как сообщает 74.RU, очевидцы рассказали корреспондентам издания, что после аварии с участием грузовика зажатыми в автомобиле оказались несколько человек, которые находились в сознании. Выбраться из покорёженных легковушек им помогали прибежавшие к месту ДТП рабочие, занимающиеся ремонтом моста через реку Сильгу.
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