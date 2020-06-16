В Челябинской области в страшной аварии пострадали 4 уфимца

| 16 июн 2020 | 18:58

Грузовик после отказа тормозов протаранил пять легковушек, в одной из которых находились четыре жителя Уфы.



ДТП произошло в Челябинской области на трассе М-5 сегодня днем, 16 июня. В аварии погибли два человека, которые ехали на «Ладе-Гранте» — грузовик буквально «подмял» под себя и расплющил автомобиль. Об этом сообщили журналисты издания 74.RU, сегодня, 16 июня.







— Погибли двое, пострадали шесть человек. Детей среди них нет. Двое в средней степени тяжести направлены в районную больницу Катав-Ивановска и двое на амбулаторное лечение — все жители Башкирии. Двоим помощь оказана на месте, — рассказали изданию в пресс-службе Министерства здравоохранения.



Как сообщает 74.RU, очевидцы рассказали корреспондентам издания, что после аварии с участием грузовика зажатыми в автомобиле оказались несколько человек, которые находились в сознании. Выбраться из покорёженных легковушек им помогали прибежавшие к месту ДТП рабочие, занимающиеся ремонтом моста через реку Сильгу.

— Самостоятельно из ВАЗ-2114 им удалось извлечь водителя — он находился в машине один. Еще двое — пожилые мужчины с травмами грудных клеток — оказались зажаты в Renault Sandero. Своими силами очевидцы аварии помочь им не смогли. Пострадавших извлекли из иномарки прибывшие на место через 10–15 минут после случившегося спасатели, — рассказали очевидцы журналистам издания.

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Фото: УГИБДД Челябинской области