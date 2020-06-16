На таксиста насмерть сбившего в Иглинском районе девушку завели уголовное дело

СК по Башкирии возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Иглино. Напомним, сегодня, 16 июня, пьяный 37-летний таксист «Ситимобил» сбил двоих подростков. 15-летняя девочка скончалась нам месте, а парня госпитализировали, у него тяжелые травмы.
Пресс-служба ведомства сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 264 УК РФ). На данный момент виновнику избирается мера пресечения.
Сам водитель заявил, что это все случайно и он не заметил подростков. В его крови экспертиза обнаружила 1,732 промилле алкоголя. Также мужчина отметил, что виноват и готов понести самое суровое наказание. К слову, за это преступление ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram