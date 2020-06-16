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На таксиста насмерть сбившего в Иглинском районе девушку завели уголовное дело

На таксиста насмерть сбившего в Иглинском районе девушку завели уголовное дело

Иглинский район | 16 июн 2020 | 21:07

СК по Башкирии  возбудил уголовное дело по факту смертельного ДТП в Иглино. Напомним, сегодня, 16 июня, пьяный 37-летний таксист «Ситимобил» сбил двоих подростков. 15-летняя девочка скончалась нам месте, а парня госпитализировали, у него тяжелые травмы.



Пресс-служба ведомства сообщила, что возбуждено уголовное дело по статье «нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека» (ст. 264 УК РФ). На данный момент виновнику избирается мера пресечения.

В Иглинском районе пьяный таксист сбил двух девочек

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В Иглинском районе пьяный таксист сбил двух девочек
Сам водитель заявил, что это все случайно и он не заметил подростков. В его крови экспертиза обнаружила 1,732 промилле алкоголя. Также мужчина отметил, что виноват и готов понести самое суровое наказание. К слову, за это преступление ему грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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Источник: gorobzor.ru

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