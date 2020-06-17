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Авария в Благовещенском районе: водители получили травмы в ДТП на «встречке»

Авария в Благовещенском районе: водители получили травмы в ДТП на «встречке»

Благовещенский район | 17 июн 2020 | 11:08

На территории Благовещенского района Башкирии 16 июня произошла серьезная авария. На 54 километре дороги Западный обход Уфы столкнулись два отечественных автомобиля.



За рулем «ВАЗа-21093» находился 24-летний парень, которые выехал на встречную полосу и врезался в «ВАЗ-2115» под управлением 58-летнего пенсионера из Калтасов. В итоге оба водителя получили травмы и попали в больницу.

За сутки в республике зафиксировано 12 аварий и одним погибшим и 18 пострадавшими. Автоинспекторы пресекли больше 2100 нарушений ПДД и задержали 37 нетрезвых водителей.

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Ранее сообщалось, что в Челябинской области в страшной аварии пострадали 4 уфимца. 

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Источник: www.sobkor02.ru

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