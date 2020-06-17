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В Караидельском районе пропали 4 туриста сплавлявшихся по Юрюзани

В Караидельском районе пропали 4 туриста сплавлявшихся по Юрюзани

Караидельский район | 17 июн 2020 | 11:37

В Караидельском районе идет поиск 4 туристов, которые отправились на сплав по реке Юрюзань, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

12 июня тургруппа вышла из населенного пункта Атняш. Вчера 16 июня туристы должны была завершить маршрут в н.п. Абдуллино. Отмечается, что тургруппа не была зарегистрирована.



В настоящее время местонахождение пропавших неизвестно. К поискам привлечены спасатели Уфимского поисково-спасательного отряда МЧС России, аварийно-спасательной службы Госкомитета РБ по ЧС, сотрудники полиции и местное население.

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Граждан, отправляющихся в путешествие, настоятельно просят обязательно зарегистрировать свою группу на сайте Главного управления МЧС России по Республике Башкортостан. Это обеспечит вам квалифицированную помощь, и контроль со стороны спасателей. А вы будете уверены, что в случае наступления непредвиденных обстоятельств, вы не останетесь один на один с опасностью, говорится в обращении ведомства.

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Источник: www.bashinform.ru

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