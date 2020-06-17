В Стерлитамаке из окна пятого этажа выпал двухлетний мальчик

Накануне, 16 июня, в Стерлитамаке из окна пятого этажа жилого дома выпал 2-летний ребенок. Несчастный случай произошел рано утром. Как сообщает UfacityNews.ru, маленький мальчик сидел на подоконнике и в какой-то момент обколотился на москитную сетку.
Приспособление не выдержало вес ребенка и рухнуло вниз вместе с ним.
Мальчик смог выжить после падения с пятого этажа. Сейчас за его жизнь борются врачи. У него диагностированы закрытая черепно-мозговая травма, ушиб головного мозга тяжелой степени и травма сердца. Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram