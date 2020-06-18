В Учалинском районе во время драки гость задушил ремнем хозяина дома

Учалинский район | 18 июн 2020 | 09:19

В одной из деревень Учалинского района Башкирии произошло убийство. По предварительным данным, местного жителя в его же доме задушил гость.







Все произошло в ночь на 16 июня, сообщает издание "Уфа-КП". Хозяин дома пригласил к себе приятеля из города Магнитогорска. Мужчины изрядно напились и начали выяснять отношения. Перепалка дошла до драки, во время которой 38-летний гость схватил ремень и задушил им 33-летнего знакомого.

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Скрываться житель соседнего региона не стал. Утром его доставили в учалинский следственный отдел, где он дал признательные показания. На мужчину завели уголовное дело по статье «убийство». Правоохранители решили оставить его под стражей.