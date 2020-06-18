Авария в Мишкинском районе: водитель вылетел на «встречку» и врезался в трактор «ЮМЗ»

Мишкинский район | 18 июн 2020 | 10:07

Днем 17 июня в Мишкино произошла серьезная авария с участием спецтранспорта, сообщил начальник ГИБДД Башкирии Динар Гильмутдинов.







69-летний пенсионер за рулем «ВАЗа-21053» по каким-то причинам вылетел на «встречку» и врезался в трактор «ЮМЗ», которым управлял 70-летний мужчина. В итоге водитель легковушки остался в живых, но получил травмы.



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Фото: блог начальника ГИБДД РБ

Всего за сутки на территории республики зафиксировано девять аварий с десятью пострадавшими. За нетрезвое вождение задержаны 47 автомобилистов, также сотрудники ГИБДД пресекли больше 2100 нарушений ПДД.