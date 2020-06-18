Авария в Нефтекамске: водитель «Лада Гранта» сбил на перекрестке мотоциклиста Нефтекамск | 18 июн 2020 | 10:14 В Нефтекамске на Дорожной улице минувшим вечером произошла серьезная авария с пострадавшим. Дорогу не поделили «Лада Гранта» и мотоцикл Yamahа. Читайте также: ДТП в Нефтекамске: велосипедистка попала в больницу после наезда на нее автомобиля По предварительным данным, 61-летний водитель легковушки поворачивал на зеленый сигнал светофора налево и не уступил дорогу двухколесному транспорту. При столкновении пострадал 26-летний мотоциклист из Уфы – сейчас он находится в больнице.Ранее сообщалось об аварии в Мишкинском районе. Здесь водитель вылетел на «встречку» и врезался в трактор «ЮМЗ»Вступайте в нашу группу «ВКонтакте». Подписывайтесь на наш канал в Telegram Источник: www.sobkor02.ru Фото: блог начальника ГИБДД РБ Поделиться: Читайте также