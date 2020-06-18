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Авария в Нефтекамске: водитель «Лада Гранта» сбил на перекрестке мотоциклиста

Авария в Нефтекамске: водитель «Лада Гранта» сбил на перекрестке мотоциклиста

Нефтекамск | 18 июн 2020 | 10:14

В Нефтекамске на Дорожной улице минувшим вечером произошла серьезная авария с пострадавшим. Дорогу не поделили «Лада Гранта» и мотоцикл Yamahа.

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По предварительным данным, 61-летний водитель легковушки поворачивал на зеленый сигнал светофора налево и не уступил дорогу двухколесному транспорту. При столкновении пострадал 26-летний мотоциклист из Уфы – сейчас он находится в больнице.
Ранее сообщалось об аварии в Мишкинском районе. Здесь водитель вылетел на «встречку» и врезался в трактор «ЮМЗ»

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Источник: www.sobkor02.ru
Фото: блог начальника ГИБДД РБ

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