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В Уфе семейная пара попалась на сбыте фальшивых денег

В Уфе семейная пара попалась на сбыте фальшивых денег

Уфа | 18 июн 2020 | 13:47

Уфимские полицейские задержали семейную пару, которая расплачивалась в магазинах поддельными купюрами номиналом в пять тысяч рублей.



Преступников задержали с поличным в одном из супермаркетов Калининского района, когда они пытались оплатить товары фальшивой банкнотой. В квартире 32-летней дамы и ее 34-летнего мужа оперативники нашли 27 пятитысячных купюр. Выяснилось, что супруги тратили поддельную наличность в аптеках, рынках, продуктовых и хозяйственных магазинах.

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По данным пресс-службы МВД Башкортостана, стражи порядка изъяли бытовую технику и лекарства, за которые злоумышленники расплатились подделками. Сейчас обоих подозревают в семи эпизодах преступления. Супруги стали фигурантами дела о сбыте поддельных денег и признали свою вину. Сейчас уфимка находится под подпиской о невыезде, а ее мужу вынесли запрет на определенные действия.

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Источник: www.sobkor02.ru

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