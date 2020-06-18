В Чишминском районе Башкирии в реке Дема обнаружили тело мужчины
Чишминский район | 18 июн 2020 | 18:21
Сегодня, 18 июня, в деревне Черниговка Чишминского района в реке Дема обнаружено тело 30-летнего мужчины. Об этом сообщает МЧС. Спасатели извлекли останки погибшего со дна глубоководной реки.
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Напомним, это уже не первый случай смерти на воде. Ранее сообщалось, что пятилетний ребенок утонул в Дуванском районе.
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Источник:
gorobzor.ru
Фото: МЧС по РБ
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