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Авария в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил детей, девочка скончалась

Авария в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил детей, девочка скончалась

Стерлитамакский район | 18 июн 2020 | 23:46

В Башкирии еще один пьяный водитель сбил подростков, девочка скончалась. Об этом сообщает Стерлеград.

По оперативной информации, 18 июня, в десятом часу вечера, в городе Стерлитамаке на улице Горького водитель «Лады Калина» сбил двух несовершеннолетних пешеходов.

В результате дорожно-транспортного происшествия девочки 13-14 лет получили серьезные травмы. По данным на 23.00 одна из девочек умерла.

Известно, что водитель в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии работают сотрудники полиции и медики.
Информация оперативная и подлежит уточнению.

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Источник: sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ

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