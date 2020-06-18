Авария в Стерлитамаке: пьяный водитель сбил детей, девочка скончалась
Стерлитамакский район | 18 июн 2020 | 23:46
В Башкирии еще один пьяный водитель сбил подростков, девочка скончалась. Об этом сообщает Стерлеград.
По оперативной информации, 18 июня, в десятом часу вечера, в городе Стерлитамаке на улице Горького водитель «Лады Калина» сбил двух несовершеннолетних пешеходов.
В результате дорожно-транспортного происшествия девочки 13-14 лет получили серьезные травмы. По данным на 23.00 одна из девочек умерла.
Известно, что водитель в момент наезда находился в состоянии алкогольного опьянения. На месте трагедии работают сотрудники полиции и медики.
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Источник:
sterlegrad.ru
Фото: УГИБДД МВД по РБ
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