В Уфе пьяного гаишника привлекли к ответственности за дебош

Уфа | 19 июн 2020 | 11:26

В Уфе пьяный гаишник устроил дебош в центре города. По сообщению собственного источник UFA1.RU, офицер находился на выходном дне и злоупотребил алкогольной продукцией. После этого мужчина сел в автомобиль и поехал по улицам города.







На улице Заки Валиди между ним и уфимкой разгорелся конфликт. Он обогнал ее иномарку, прижал к обочине и выбил рукой стекло в автомобиле женщины. После этого пытался вытащить потерпевшую из автомобиля. Разбушевавшегося офицера удалось утихомирить. После этого он обратился в травмпункт.

— У него диагностировали резаные раны руки и предплечья, после оказания медицинской помощи его отпустили домой, — сообщил собеседник.

— Сотрудник будет привлечен к установленной законом ответственности, — сообщили в МВД.

В МВД Башкирии этот факт подтвердили. Сотрудники пресс-службы рассказали, что женщине 38 лет и конфликт произошел на бытовой почве.





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