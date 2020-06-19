В Уфе пьяного гаишника привлекли к ответственности за дебош

В Уфе пьяный гаишник устроил дебош в центре города. По сообщению собственного источник UFA1.RU, офицер находился на выходном дне и злоупотребил алкогольной продукцией. После этого мужчина сел в автомобиль и поехал по улицам города.
На улице Заки Валиди между ним и уфимкой разгорелся конфликт. Он обогнал ее иномарку, прижал к обочине и выбил рукой стекло в автомобиле женщины. После этого пытался вытащить потерпевшую из автомобиля. Разбушевавшегося офицера удалось утихомирить. После этого он обратился в травмпункт.