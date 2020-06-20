В Уфе полицейские предположили, что обнаружили тело одного из пропавших детей Мазовых

Уфа | 20 июн 2020 | 11:11

В Уфе рыбаки нашли тело утонувшего ребенка на улице Фронтовых бригад 25\1, неподалеку от санатория «Речные зори», где сотрудники правоохранительных органов 28 октября нашли автомобиль Артема Мазова. Об этом сообщил источник UFA1.RU сегодня, 20 июня.



— Нужно дождаться результатов экспертизы, — уточнили в ведомстве.

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По словам собеседника, силовики подозревают, что это один из детей Мазовых — обнаруженный труп подходит под описание малыша.— Одного ребёнка Мазовых предварительно нашли, — отметил источник. — Ждем экспертизу.В пресс-службе следственного комитета сообщили, что пока они не могут подтвердить информацию.