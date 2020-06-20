Эльмира Мазова опознала тело своего пропавшего сына

Уфа | 20 июн 2020 | 13:27

Мать пропавших вместе со своим отцом мальчиков из Башкирии подтвердила «КП-Уфа» информацию об обнаружении тела своего ребенка.







Ранним утром портал «Ufacitynews» сообщил о том, что на берегу реки Уфимка было обнаружено тело ребенка. На место немедленно выехали следователи, которые заподозрили, что погибшим может быть один из пропавших в октябре 2019 года детей семьи Мазовых. К сожалению, прибывшая мать опознала одного из своих детей.

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