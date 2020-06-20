Эльмира Мазова опознала тело своего пропавшего сына

Мать пропавших вместе со своим отцом мальчиков из Башкирии подтвердила «КП-Уфа» информацию об обнаружении тела своего ребенка.
Ранним утром портал «Ufacitynews» сообщил о том, что на берегу реки Уфимка было обнаружено тело ребенка. На место немедленно выехали следователи, которые заподозрили, что погибшим может быть один из пропавших в октябре 2019 года детей семьи Мазовых. К сожалению, прибывшая мать опознала одного из своих детей.
В разговоре с корреспондентом «КП-Уфа» Эльмира Мазова подтвердила печальную новость об опознании одного из сыновей и попросила журналистов больше не выходить с ней на контакт.
На неопознанное тело мальчика местные жители наткнулись еще 19 июня. На место немедленно выехали спасатели, которые достали его из воды и передали экспертам Следкома Башкирии. Вскоре на опознание пригласили супругу пропавшего в октябре 2019 года с детьми Артема Мазова Эльмиру, которая опознала своего старшего сына.
Судя по всему, тело ребенка пробыло в воде достаточное количество времени, но шокированная от горя мать все же смогла опознать старшего сына по сохранившемся элементам одежды.
Остается неизвестным, жив ли сейчас второй ребенок и сам Артем Мазов, выкравший сыновей из дома.
Ранее сообщалось о том, что в Уфе возобновили поиски пропавшей семьи Мазовых. Напомним, Артём Мазов и два его маленьких сына пропали без вести в прошлом году. Спасатели возобновили поиски пропавших на водных объектах.