Тела двух пропавших детей Мазовых обнаружили в реке Калининского района Уфы | видео

Уфа | 20 июн 2020 | 18:44

В Уфе обнаружены тела обоих детей семьи Мазовых: пятилетнего Вячеслава и 8-летнего Ильи. Детей и их отца искали с октября прошлого года.



Следком Башкирии сообщает, что 19 июня вечером в реке Уфа в Калининском районе башкирской столицы был обнаружен один из детей. Второго мальчика нашли утром 20 июня на территории Демского района в реке Белая. Изначально личности мальчиков установить не удалось – вода сильно повредила тела.





Пресс-служба СУ СК России по Башкирии:



Проведенным опознанием их личность установлена, ими оказались 5-летний Вячеслав Мазов и 8-летний Илья Мазов, пропавшие без вести в октябре 2019 года. Следователями назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причин их смерти.

В поисковых мероприятиях задействована специальная криминалистическая техника, в том числе беспилотные летательные аппараты и водный транспорт, а также иная техника, предназначенная для поисковых мероприятий. Следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшей трагедии.





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По факту исчезновения детей и их отца ранее было возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Но тогда точно подтвердить или опровергнуть это было нельзя. Сейчас, после обнаружения тел пропавших детей, следователи-криминалисты Следкома, сотрудники МВД, Госкомитета РБ по ЧС, МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов продолжают поиски без вести пропавшего отца детей, Артема Мазова.