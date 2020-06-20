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Массовая авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись 4 фуры и легковой автомобиль

Массовая авария в Иглинском районе: на трассе Самара-Уфа-Челябинск столкнулись 4 фуры и легковой автомобиль

Иглинский район | 20 июн 2020 | 18:51

Четыре фуры и легковой автомобиль столкнулись сегодня на одной из трасс в Башкирии. К сожалению, в дорожно-транспортном происшествии погиб один человек.



ДТП произошло сегодня днем в Иглинском районе. По предварительным данным ГИБДД Башкирии, на 1 495 км дороги Самара-Уфа-Челябинск столкнулись пять транспортных средств. В их числе 4 большегруза и 1 легковой автомобиль «Nissan x-trail». Все они следовали в попутном направлении, отметил Главный госавтоинспектор Башкирии Динар Гильмутдинов.

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Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор Башкирии:
Предположительно, водитель грузового фургона «Ивеко», следовавшего последним, не применил торможение, вследствие чего и последовали столкновения. Он погиб на месте аварии.
Сейчас движение на участке организовано прямо через поле. На месте ДТП работают сотрудники полиции и специалисты экстренных служб.

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Источник: bash.news
Фото: соцсети Динара Гильмутдинова, Главного госавтоинспектора Башкирии

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