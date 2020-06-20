В Зилаирском районе ребенок получил травмы, перевернувшись на тракторе с пьяным дедом

В Башкирии еще один ребенок пострадал в результате дорожно-транспортного происшествия. На момент аварии он находился в салоне трактора с дедом.
ДТП произошло накануне вечером в Зилаирском районе. Как сообщает Главный госавтоинспектор РБ Динар Гильмутдинов, за рулем трактора «Т-40» находился 59-летний местный житель. Вместе с ним в салоне трактора был и его семилетний внук.
Мужчина в какой-то момент не справился с управлением транспорта и съехал в правый кювет. После этого трактор еще и перевернулся. Мальчику понадобилась экстренная медпомощь, ребенка госпитализировали с различными травмами.
Динар Гильмутдинов, Главный госавтоинспектор Башкирии:
Водитель на месте ДТП находился в состоянии опьянения, в объяснении пояснил, что употребил алкоголь после совершения ДТП за что водителю, также грозит лишение права управления транспортным средствам. Начато разбирательство.