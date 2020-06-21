В Бирском районе мужчина ограбил офис и угнал автомобиль

Бирский район | 21 июн 2020 | 10:45

В полицию Бирского района обратился местный житель, который сообщил, что из его офиса пропали три ноутбука и легковушка, припаркованная рядом. Выяснилось, что кража и угон дело рук одного человека.







Правоохранители установили, что житель города Бирск, ожидая на остановке рейсового автобуса, приметил рядом здание и легковушку. После непродолжительного наблюдения он выяснил, что здание пустое, а в замке зажигания авто находится ключ.

- Беспрепятственно открыв автомобиль, злоумышленник вытащил из багажника гаечный ключ, с помощью которого он взломал замок входной двери офисного помещения, - сообщает пресс-служба МВД по РБ. - Проникнув вовнутрь, он осмотрел комнаты помещения. Найдя три ноутбука и сложив их в сумку, молодой человек покинул здание, сел в автомобиль и попытался скрыться. Однако далеко молодой человек уехать не смог, автомобиль застрял на бездорожье.



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Вор бросил машину и с сумкой пошел пешком, но уйти далеко не смог - его задержали полицейские.