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Стали известны версии гибели детей Мазовых

Стали известны версии гибели детей Мазовых

Уфа | 21 июн 2020 | 13:15

Существует несколько версий, как уфимец Артем Мазов утопил собственных детей. По сообщениям собственного источника UFA1.RU в правоохранительных органах, отец связал обоим сыновьям руки и еще живыми толкал в воду. После чего несколько раз окунул и оставил умирать.



В паблике «Плохие новости» опубликовали иную версию. Якобы Артем Мазов задушил детей, а потом утопил их тела в Белой. После чего и сам прыгнул в ледяную воду.

Есть еще и третья версия произошедшего — Мазов мог прикрепить к телам тяжелый предмет, который не давал им с прошлой осени всплыть наружу. Со временем веревка ослабла, и тела поднялись наружу. Этим можно объяснить тот факт, что их нашли в один день.

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Напомним, в Башкирии проводились массовые поиски Мазовых. Задействовали как воздушный, так и водный транспорт, а водолазы прочесывали дно. Но тщетно.


— Способ совершения убийства пока пояснить нельзя. От экспертизы зависит — утопил или задушил, а результатов окончательных пока нет. Только после получения результатов экспертиз можно говорить о способе убийства, — сообщил собеседник.


В Следкоме прокомментировать эту ситуацию также не смогли. 

— Уголовное дело расследуется, — сообщили в ведомстве.
В Следкоме добавили, что самого пропавшего Артема Мазова также продолжают искать.

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Источник: ufa1.ru
Фото: СК Башкирии

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