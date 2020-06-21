Стали известны версии гибели детей Мазовых
Уфа | 21 июн 2020 | 13:15
Существует несколько версий, как уфимец Артем Мазов утопил собственных детей. По сообщениям собственного источника UFA1.RU в правоохранительных органах, отец связал обоим сыновьям руки и еще живыми толкал в воду. После чего несколько раз окунул и оставил умирать.
В паблике «Плохие новости» опубликовали иную версию. Якобы Артем Мазов задушил детей, а потом утопил их тела в Белой. После чего и сам прыгнул в ледяную воду.
Есть еще и третья версия произошедшего — Мазов мог прикрепить к телам тяжелый предмет, который не давал им с прошлой осени всплыть наружу. Со временем веревка ослабла, и тела поднялись наружу. Этим можно объяснить тот факт, что их нашли в один день.
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В Следкоме прокомментировать эту ситуацию также не смогли.
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